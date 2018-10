Gewelddadige ex-vriend van Kayla scheurde haar onderlip af met zijn tanden: “Dit was de dag waarop een deel van mij is gestorven” KVE

24 oktober 2018

12u34

Bron: People, Love What Matters, Daily Mail 3 Toen Kayla Hayes (19) uit de Amerikaanse staat South Carolina weigerde om opnieuw een stel te vormen met haar ex-vriend Seth Fleury (23), brak de hel los. De jongeman ontstak in razernij en beet haar onderlip af. Het vreselijke voorval zou haar voor altijd tekenen. De jonge vrouw getuigde in de rechtbank nu voor het eerst over de aanval, die exact een jaar geleden plaatsvond.

Opgelet, de onderstaande foto van Kayla vlak na de operatie kan als schokkend worden ervaren.



Kayla was 17 toen ze met Seth begon te daten in oktober 2016. Maar van in het begin was hij zeer ‘bezitterig’ en na een jaar besloot het meisje om de stekker uit hun relatie te trekken. We schrijven september 2017.

Seth nam echter geen vrede met de situatie. Hij weigerde om de breuk te accepteren. Toen ze elkaar een paar weken nadien terugzagen om het uit te praten, trachtte hij haar te kussen. Kayla probeerde hem weg te duwen. Het was toen dat het gebeurde. Hij gebruikte zijn tanden om haar onderlip af te scheuren.

De gevolgen waren verschrikkelijk. Kayla bloedde hevig. Het meisje moest een spoedoperatie ondergaan. Ze hield er een groot litteken aan over en een minder beweeglijke mond.

Nu, een jaar na de feiten, heeft ze eindelijk gerechtigheid gekregen. Haar ex-vriend en tevens “ergste nachtmerrie” werd veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. In de rechtbank gaf ze een moedige getuigenis in de hoop andere slachtoffers van huiselijk geweld een hart onder de riem te steken.

“21 oktober 2017. Dit was de dag waarop een deel van mij is gestorven”, stak ze van wal. ‘Niemand verdient het om gekwetst te worden door degene van wie men houdt, maar helaas komt het meer voor dan we beseffen.”

“Iedereen heeft een verhaal en ook al zie je hun littekens misschien niet zoals je de mijne wel ziet, toch hebben deze mensen misschien wel dezelfde strijd geleverd.

Niemand gelooft echt dat dit hem of haar kan overkomen, maar in een oogwenk is het gebeurd Kayla

Zelfs als mijn verhaal maar één persoon helpt, dan weet ik dat er een reden is waarom dit mij is overkomen.” Ze voegde eraan toe: “Niemand gelooft echt dat dit hem of haar kan overkomen, maar in een oogwenk is het gebeurd.”

“Iemand kan de geweldigste persoon zijn die je ooit hebt ontmoet, maar je weet nooit wat er gebeurt wanneer je met hem alleen bent achter gesloten deuren. Ik wil dat anderen weten dat het oké is om hulp te vragen. Er is licht aan het einde van de tunnel.

Ik herinner me nog elk detail van dat vreselijke moment. Ik zie mezelf nog zitten in een plas bloed. Op mijn been lag het grootste stuk van mijn afgerukte onderlip. Mijn mond leek in brand te staan. Ik was enorm angstig en verward. Hoe kon ik mijn gezicht ooit nog aan de wereld tonen?

Daar stond ik dan verminkt voor het leven Kayla

Op dat moment hoopte ik dat mijn laatste minuten waren geteld. Ik wilde het opgeven. Ik kon nog amper deftig praten zonder onderlip. Daar stond ik dan verminkt voor het leven.”

Toen ze wakker werd in het ziekenhuis, besefte Kayla dat alles was veranderd. Het was geen nachtmerrie, het was allemaal echt. Haar ‘normale’ leven leek weg, voorgoed. Door dat grote litteken voelde ze zich een monster. “Iedereen staarde naar me toen ik de moed vond om de deur uit te gaan”, zei ze.

Nog steeds kan ze niet normaal eten. Ze moet alles altijd eerst in kleine stukjes snijden. “Het kostte me maanden tijd vooraleer ik mijn mond voldoende ver kon opendoen om met een kleine plastic vork of lepel voedsel in mijn mond te stoppen.” Ook wordt ze nog vaak geplaagd door nachtmerries.

In de maanden die volgden gaf Kayla vooral zichzelf de schuld. Tot ze zich realiseerde dat er maar één schuldige was: Seth. “De aanval gebeurde omdat ik zijn vriendin niet meer wilde zijn. Ik wilde niet samenzijn met iemand waarvan ik wist dat hij me niet verdiende - wat hij helaas ook heeft bewezen.”

Ondertussen heeft Kayla opnieuw de liefde gevonden. “We waren alleen vrienden toen de aanval plaatsvond, maar hij haastte zich naar het ziekenhuis en week niet meer van mijn zijde”, vertelde ze trots.

“Ik zal dit te boven komen en boven mezelf uitstijgen. Ik ben niet langer een slachtoffer, maar een overlever.

Mijn littekens worden mijn vleugels.”