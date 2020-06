Gewelddadige betogingen in Ethiopië na moord op protestzanger kv

30 juni 2020

21u39

Bron: Belga 0 Bij betogingen in Ethiopië na de moord op een populaire protestzanger, zijn doden en gewonden gevallen. Volgens berichten op sociale media en een ziekenhuisdirecteur kwamen zeker acht mensen om het leven en raakten tachtig anderen gewond in de stad Adama.

Protesten waren er ook in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Daar vielen bij drie ontploffingen een nog onbekend aantal doden en gewonden. Volgens de politie ging het om een bomaanslag waarbij zowel de daders als voorbijgangers omkwamen.

De spanningen zetten de etnische verhoudingen in het Afrikaanse land op scherp.

Zanger Haacaaluu Hundeessaa werd gisteravond in Addis Abeba doodgeschoten. Meerdere verdachten werden aangehouden. Talloze jongeren uit de etnische Oromo-groep, waartoe de zanger behoorde, gingen de straat op om hun woede te uiten. Zij staken onder meer autobanden in brand.



Premier Abiy Ahmed, zelf een Oromo, maande op Twitter tot kalmte. De vermoorde zanger en voormalig politiek gevangene was een bondgenoot van Ahmed. Hij kreeg bekendheid in de golf van protesten die Ahmed uiteindelijk aan de macht bracht. Daarmee kwam een einde aan de multi-etnische coalitie die Ethiopië decennialang regeerde en werd gedomineerd door leiders uit de Tigrinya-groep.

Het tolerante beleid van premier Ahmed ligt regelmatig onder vuur vanuit zijn eigen Oromo-groep. Ahmeds voormalige bondgenoot, mediamagnaat Jawar Mohammed, leidt het verzet tegen Ahmed. Hij werd opgepakt na een confrontatie tussen de politie en zijn gewapende beveiligers. Daarbij kwam een politieagent om het leven.