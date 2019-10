Geweld tegen parlementsleden is een prijs die zowel voor- als tegenstanders van brexit willen betalen SVM

25 oktober 2019

16u50

Het risico op geweld tegen parlementsleden is een prijs die zowel voor- als tegenstanders van de brexit willen betalen om hun slag thuis te halen. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Cardiff en Edinburgh.

De universiteiten baseren zich op een peiling van onderzoeksinstituut YouGov bij ruim vierduizend voor- en tegenstanders van het Britse vertrek uit de Europese Unie. De respondenten kregen onder meer de vraag of ze er desgevallend het risico op geweld tegen parlementsleden zouden bijnemen om hun politieke doel te bereiken.

“Met stomheid geslagen”

Zowel onder brexiteers als remainers antwoordde een meerderheid bevestigend. Engelse (71 pct), Welshe (70 pct) en Schotse (60 pct) brexiteers achten het risico op geweld tegen parlementsleden "een prijs die de moeite loont om te betalen". Ook in het andere kamp (58 pct in Engeland, 56 pct in Wales en 53 pct in Schotland) wil een kleinere meerderheid er desnoods geweld tegen parlementsleden bijnemen om het land in de EU te houden.

Professor Richard Wyn Jones uit Cardiff is door de resultaten “met stomheid geslagen". "Als er verkiezingen komen waarbij polarisering een opzettelijk doel van de campagne van sommige partijen zou worden, dan vraag je je toch in alle ernst af waar dit gaat eindigen", waarschuwt hij in de krant ‘The Guardian’.

Politiebescherming

Het heeft er alleszins alle schijn van dat vele Britten ervan uitgaan dat de brexit allicht tot geweld zal leiden. Beide kampen aanvaarden ook dat er bij protestacties gewonden zouden vallen als dat hun politieke einddoel dichterbij kan brengen. Ook zouden zowel remainers als brexiteers bereid zijn om de territoriale integriteit van het Verenigd Koninkrijk op het spel te zetten.

Tal van Britse parlementsleden hebben de voorbije maanden melding gemaakt van bedreigingen. Zo moesten conservatieve politici als Michael Gove en Andrea Leadsom en Diane Abbott (Labour) na een recente brexitzitting onder politiebescherming uit het parlement in Londen geloodst worden.