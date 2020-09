Geweld tegen inheemse bevolking van Brazilië is verdubbeld kv

30 september 2020

18u59

Bron: Belga 6 Het geweld tegen inheemse volkeren in Brazilië is onder het bestuur van president Jair Bolsonaro erg fel toegenomen. Vooral het binnendringen in hun gebieden en de illegale exploitatie van inheemse gebieden nam erg toe tussen 2018 en 2019. Dat blijkt uit het jaarverslag van de ‘Indigenist Missionary Council' (De Raad van de Missies bij Inheemse Volkeren) dat vandaag is bekendgemaakt. Volgens het rapport zag 2019 een toename van het aantal gevallen in 16 van de 19 categorieën van geweld die de publicatie systematisch bijhoudt.

Direct geweld tegen inheemse volkeren is ook toegenomen en van 110 gevallen in 2018 meer dan verdubbeld tot 276 in 2019. Zo was er de moord op Paulo Paulino Guajajara, de leider van de ‘Guardiões da Floresta’ (Bewakers van het Bos) die zich hebben georganiseerd om hun grondgebied te beschermen tegen indringers zoals illegale houthakkers. De gewelddaden tegen inheemse volkeren houden immers vaak verband met conflicten over landeigendom.

2019 was het eerste jaar dat Bolsonaro in functie was. De rechtse politicus bepleit de exploitatie van het Amazonegebied en heeft milieu- en controleautoriteiten opzettelijk verzwakt. Milieuactivisten beschuldigen hem ervan dat hij branden toelaat om nieuwe landbouwgebieden te creëren.



Inheemse mensen klagen dat het discours van Bolsonaro houthakkers, goudzoekers en andere indringers aanmoedigt om in hun gebieden in het regenwoud binnen te dringen om er hout te kappen of plat te branden. De indringers gaan er vaak van uit dat ze ongestraft zullen blijven en dat de gebieden daarna zelfs aan hen worden toegewezen.