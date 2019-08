Geweld loert om de hoek op schip met geredde vluchtelingen dat nergens mag aanmeren HL

14 augustus 2019

13u07

Bron: Belga 8 Er dreigt geweld uit te breken op het schip van de Spaanse ngo Proactiva Open Arms, waar ongeveer 150 uitgeputte en gestresseerde migranten sinds begin augustus op geblokkeerd zitten. Dat zegt de oprichter van de ngo, Oscar Camps, in een interview op radiozender Cadena Ser. Geen enkel buurland wil de migranten aan wal laten.

"Ik weet niet hoeveel dagen we het uithouden, maar het is mogelijk dat er binnen het halfuur een conflict uitbreekt en er een zwaargewonde valt, zelfs een dode. Het zou een drama zijn, onvergeeflijk", zegt Camps.

Volgens hem hebben de negentien bemanningsleden van Open Arms, dat voor de Italiaanse kust van Lampedusa ligt, steeds meer moeite om de spanningen onder controle te houden. Die ontstaan doordat de opvarenden op elkaars lip zitten, onzekerheid hebben over hun lot en lijden aan "zeer hoge" post-traumatische stress.

Zeeziek

"Beeld u in dat er twee lavabo's zijn en 180 vierkante meter beschutting. Er is ruzie om een beetje schaduw, een beetje zon, over voedsel, zelfs voor de wachtrij aan de lavabo", zegt Camps. De slechte weersomstandigheden doen de spanningen nog toenemen. De passagiers zijn zeeziek en moeten braken. "U mag niet vergeten dat ze gefolterd zijn, slachtoffer waren van geweld, van allerlei misbruik, van slavernij. Bij het minste probleem wordt de situatie zeer gespannen."

Twee baby's en hun ouders zijn deze voormiddag naar Malta gebracht om gezondheidsredenen, zegt Camps. Er blijven nu 147 migranten aan boord. Zowel Malta als Italië weigeren de boot de toegang tot hun haven. Spanje verklaarde gisteren een asielverzoek onontvankelijk van 31 minderjarige migranten die aan de Spaanse ambassade in Malta waren afgezet door de kapitein van Open Arms.

Verenigde Naties

Eerder deze week drong het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties er bij de regeringen van Europese landen op aan 507 migranten die onlangs op de Middellandse Zee door ngo-schepen gered werden, “meteen” aan land te laten gaan.

El temporal ha llegado al @openarms_fund y esta tarde será aún peor. Cansancio y desesperanza en las 147 personas que quedan a bordo. Trece días esperando un puerto seguro. @rtve @24h_tve @telediario_tve pic.twitter.com/YT3j0stqlQ Yolanda Álvarez(@ yalvareztv) link