Geweld laait hoog op in Syrië, internationale gemeenschap blijft stil

ses

26 juli 2019

14u28

Bron: Belga

0

In het noordwesten van Syrië is het geweld de voorbije drie maanden hoog opgelopen. 730 burgers, onder wie meer dan 180 kinderen, werden gedood bij bombardementen in de regio en ruim 400.000 mensen ontvluchtten noodgedwongen hun huis. Toch blijft het opvallend stil bij de internationale gemeenschap. De Verenigde Naties stellen die “onverschilligheid” nu aan de kaak.