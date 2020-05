Geweld in Syrië laait op: hevigste gevechten sinds wapenstilstand op 6 maart HR

10 mei 2020

13u45

Bron: Belga 0 Buitenland In de Syrische regio Idlib zijn meer dan twintig strijders omgekomen door gevechten tussen het regeringsleger en rebellen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen. Het zijn de hevigste gevechten sinds op 6 maart een wapenstilstand werd afgekondigd.



Zondagochtend vielen tegenstanders van de Syrische regering posities van het leger aan. Ze wisten vijftien militairen te doden, zeven jihadistische rebellen sneuvelden.



Idlib is de laatste regio in Syrië waar nog jihadistische rebellen zitten. Een tijdlang sloot de regering van president Bashar al-Assad deals met rebellen verspreid door het hele land, zijn leger stopte de aanvallen en liet de rebellen en jihadisten naar Idlib gaan.



Voor de wapenstilstand was het regeringsleger met hulp van Rusland bezig aan een groot offensief om ook Idlib te heroveren. Door het offensief sloegen bijna een miljoen mensen op de vlucht. Tienduizenden mensen zijn sinds maart weer teruggekeerd naar huis.

