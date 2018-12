Geweld in Parijs was “van ongeziene ernst”: 412 mensen opgepakt, 133 gewonden, 250 branden ADN

02 december 2018

22u53

Bron: Belga, ANP 15 De uit de hand gelopen actiedag van de gele hesjes in Parijs werd gekenmerkt door "geweld van ongeziene ernst". Dat heeft politieprefect Michel Delpuech vandaag gezegd. Enkele opzienbarende cijfers geven hem geen ongelijk.

In heel Frankrijk waren zaterdag ongeveer 136.000 betogers van de “gele hesjes” op de been om te demonstreren tegen de regering. Vooral de Franse hoofdstad werd uiteindelijk het toneel van gewelddadige protestacties. Relschoppers staken auto’s in brand, bekogelden de politie, plunderden winkels en richtten vernielingen aan.

In totaal werden bij de rellen in Parijs 412 mensen opgepakt. “Een niveau dat de laatste decennia nooit bereikt werd", aldus Delpuech tijdens een persconferentie vandaag. 372 relschoppers werden aangehouden, onder wie 33 minderjarigen.





“Het parket heeft nooit eerder zo’n groot aantal aangehouden mensen moeten beheren”, voegde de Parijse procureur Rémy Heitz toe. De meeste van hen zullen morgen en overmorgen al voor de rechter verschijnen in snelrecht.



Bij de betoging in Parijs zijn daarnaast liefst 133 gewonden gevallen, onder wie 23 agenten. De procureur telde onder de onrustmakers “veel volwassen mannen, tussen de 30 en 40 jaar, die specifiek gekomen waren om op de vuist te gaan met de ordediensten”. De politieprefect betreurde “het extreme en onuitgegeven geweld” tegen de politie. In heel Frankrijk vielen 263 gewonden, onder wie 81 leden van de gendarmerie, meldt nieuwszender France Info. Ook brandweerlui werden aangevallen.

De brandweer telde in de hoofdstad circa 250 branden, waarvan zeker 112 voertuigen, 130 stukken stadsmeubilair en zes gebouwen. Delpuech voegde eraan toe dat "de complete telling nog bezig is".

De schade die aan de beroemde Arc de Triomphe werd aangericht, loopt in de honderdduizenden euro’s. ‘Gele hesjes’ bekladden de wereldberoemde boog met graffiti en beschadigden tentoonstellingszalen. Volgens Philippe Bélaval, voorzitter van het Franse Monumentencentrum, kan de schade oplopen tot een miljoen euro. Schoonmakers zijn vandaag direct begonnen met het verwijderen van de leuzen.

“Er was sprake van methodische plundering van de tentoonstellingszalen, winkel en toiletten”, zei Bélaval aan de krant Le Figaro. “Een gipsen model uit de jaren dertig van de vorige eeuw werd in stukken gescheurd. Alle glazen wanden zijn gebroken. De marmeren buste van Napoleon werd onthoofd.”

Onder de geweldplegers bevonden zich "groepjes van extremisten van extreemlinks en extreemrechts", ging Delpuech verder. Er was ook "een heel groot aantal betogers met een geel hesje dat vrij van remmingen of een effect van 'training' zich overgaf aan niet te rechtvaardigen geweld. Men kan zich niet achter een vreedzame beweging scharen en naar Parijs komen met gedrag dat onaanvaardbaar is”, besloot hij.