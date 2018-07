Geweld in Nicaragua escaleert: duizenden mensen op de vlucht naar Costa Rica

31 juli 2018

Door het escalerende geweld in Nicaragua zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. In het zuidelijke buurland Costa Rica vragen elke dag meer dan 200 Nicaraguanen asiel aan. Dat heeft een woordvoerder van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) vandaag in Genève meegedeeld.