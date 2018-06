Geweld in Londen bereikt triest dieptepunt: hoogbejaarde vrouw (90) aangevallen in eigen bed avh

08 juni 2018

11u29

Het geweld in Londen wordt met de dag erger, maar een laffe aanval op een hoogbejaarde vrouw geldt als absoluut dieptepunt. De 90-jarige Iris Warner werd zaterdag in haar eigen bed aangevallen en voor dood achtergelaten. Met haar getuigenis hoopt de politie de dader(s) snel te kunnen vatten.

Iris Warner heeft maar vage herinneringen aan de noodlottige dag. Ze lag te slapen in haar huis in de wijk Brent in het noordwesten van Londen, waar ze al tientallen jaren woont, toen ze plots een man aan haar bed zag staan. Hij sloeg haar verschillende keren met een voorwerp in het gezicht. Na de laffe aanval werd Iris voor dood achtergelaten, tot haar kinderen haar pas twee dagen later vonden. Haar huis was helemaal overhoop gehaald.

Iris’ leven hing enkele dagen aan een zijden draadje, maar haar toestand verbetert ondertussen elke dag. Om de politie te helpen deelt ze nu foto’s van haar zwaar gehavende lichaam en gezicht. “Al wie informatie heeft die nuttig kan zijn voor de politie, meld je alstublieft aan”, zegt Iris’ zoon Jeffrey (60). “We zijn geschokt door het geweld tegen onze moeder, een weerloze vrouw van 90.”

Onafhankelijke vrouw

Voor de aanval was Iris een onafhankelijke vrouw die ondanks haar gezegende leeftijd nog elke dag naar de lokale krantenwinkel ging en ook nog zelf boodschappen deed. Het is nog maar de vraag of ze even onafhankelijk kan blijven, er staat haar hoe dan ook nog een lang verblijf in het ziekenhuis te wachten.

De speurders vragen de hulp van de Londenaars om de daders te kunnen vatten. “Contacteer ons zo snel mogelijk als je informatie hebt over deze verschrikkelijke daad”, zegt speurder Saj Hussain, die ook de gemoederen in Londen wat probeert te bedaren. “Zulke misdrijven zijn heel zeldzaam, dus we willen geen paniek zaaien. Maar wees altijd op je hoede en beveilig je huis zo goed mogelijk.”