Geweld houdt 1,9 miljoen kinderen in West- en Centraal-Afrika uit school nla

23 augustus 2019

11u12

Bron: ANP, The Guardian 0 Meer dan 1,9 miljoen kinderen in West- en Centraal-Afrika kunnen niet naar school door het toenemende geweld in de regio. Daarmee lopen ze volgens het VN-kinderfonds Unicef een verhoogd risico om als kindsoldaat te worden gerekruteerd of te worden uitgebuit. Ook de kans op kindhuwelijken of vroege zwangerschappen neemt ermee toe.

Het VN-kinderfonds publiceerde vandaag een rapport waaruit blijkt dat meer dan 9.000 scholen in West- en Centraal-Afrika sinds juni dit jaar gesloten zijn. Het gaat om onderwijsinstellingen in Burkina Faso, Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Congo, Mali, Niger en Nigeria. Het rapport toonde daarnaast ook aan dat het aantal scholen dat sinds eind 2017 tot juni 2019 de deuren moest sluiten, verdrievoudigd is. Dit wijst op een toename in aanslagen in de regio.

De sluitingen treffen 44.000 leerkrachten.