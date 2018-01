Geweld Colombia laait weer op, vredesakkoord met rebellen op de helling TT

16u51

Bron: ANP 1 EPA Het ELN strijdt al 53 jaar tegen de Colombiaanse overheid. De Colombiaanse ELN-rebellen hebben vandaag weer aanvallen uitgevoerd. Dat gebeurde amper enkele uren na het aflopen van een wapenstilstand met de regering, zeiden hoge legerbronnen. Dat kan gevolgen hebben voor de vredesbesprekingen met de opstandelingen. Die zijn voorlopig alvast opgeschort.

ELN-strijders gebruikten onder meer explosieven op een oliepijpleiding. Die liep op zeker twee plaatsen schade op. Ook zouden twee militairen gewond zijn geraakt door een aanval met een granaat op een marinebasis in Arauquita en werd een oliebedrijf aangevallen.

President Juan Manuel Santos reageerde teleurgesteld. "Ik betreur het besluit van de ELN om de terreuraanslagen te hervatten", zei Santos. "De regering was altijd bereid de wapenstilstand te verlengen." Hij noemde het onbegrijpelijk dat de opstandelingen dwars lagen. De president zei zijn hoofdonderhandelaar terug te roepen voor overleg. In Colombia zal nu bekeken worden hoe het verder moet met het vredesproces.

AFP De Colombiaanse president Juan Manuel Santos kondigde op een persconferentie aan dat hij zijn hoofdonderhandelaar terug te roepen voor overleg.

Verlenging

Gisteren waren er nochtans nog tekenen dat de ELN de wapenstilstand, die in oktober vorig jaar inging, zou willen verlengen. De opstandelingen en de regering van Colombia onderhandelden in Ecuador over een vredesakkoord. De gesprekken over een verlenging zouden vandaag beginnen.

De ELN (Ejército de Liberación Nacional of Nationaal Bevrijdingsleger) beschikt naar schatting over 1.500 tot 2.000 strijders en strijdt al 53 jaar lang tegen de Colombiaanse overheid. Tijdens de wapenstilstand kwam ze in conflict met andere gewapende groeperingen.

Met de FARC-rebellen sloot Colombia in 2016 na vier jaar onderhandelen wel een wapenstilstand die tot nu toe stand heeft gehouden. De extreemlinkse militie heeft zichzelf nu omgevormd tot een politieke partij die een gegarandeerd aantal zetels in het parlement krijgt en doet in mei mee aan de presidentsverkiezingen.