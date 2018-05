Geweerschoten veroorzaken paniek in Nice: twaalf gewonden IB

01 mei 2018

02u20

Bron: Belga 2 In het centrum Nice, in het zuiden van Frankrijk, zijn gisterenavond een tiental mensen gewond geraakt nadat een paniekreactie was ontstaan toen enkele schoten te horen waren. Het bleek echter te gaan om een uit de hand gelopen ruzie, waarbij een man met een wapen met losse flodders in de lucht had geschoten.

In totaal raakten twaalf mensen gewond op de Place Magenta in de voetgangerszone van Nice. Door de schoten raakten ze in paniek en bij het vluchten liepen ze vooral snijwonden op door gebroken glas. Enkelen van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De ruziemakers die aan de basis lagen van het incident, werden opgepakt.

Terroristische aanslag

De voetgangerszone in Nice was op 14 juli 2016 nog het doelwit van een terroristische aanslag. Op de Promenade des Anglais, waar een vuurwerkshow werd gehouden naar aanleiding van de Franse nationale feestdag, reed een man met een vrachtwagen in op de menigte. Daarbij kwamen 86 mensen om.