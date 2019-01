Gewapende mannen vallen zetel Palestijnse radio en tv in Gazastrook aan bvb

04 januari 2019

17u19

Gewapende mannen hebben vandaag de zetel van de Palestijnse radio en tv in de Gazastrook aangevallen en heel wat schade aangericht. De Palestijnse Autoriteit schrijft de aanval aan de islamistische beweging Hamas toe, die aan de macht is in de Gazastrook.

Vijf gewapende mannen drongen het gebouw in Gaza binnen waar de Palestijnse radio en televisie ondergebracht zijn, meldde het Palestijnse officiële persbureau Wafa. De omroep wordt gefinancierd door de Palestijnse Autoriteit, die op de Westelijke Jordaanoever door Mahmoud Abbas voorgezeten wordt en in conflict is met Hamas.

Bij de aanval werden verscheidene werknemers gemolesteerd en werd materiaal vernield, preciseerde Wafa. "Minstens vijf mensen vielen het gebouw binnen, braken de deur naar de radio in en sloegen de voornaamste studio kort en klein, ook de camera's, meubels en zendapparatuur", zei een werknemer van de radio. Een journalist van het Franse persbureau AFP zag dat camera's en computers zwaar beschadigd waren, evenals stoelen en deuren.



"We houden Hamas volledig verantwoordelijk voor deze misdaad", zei Ahmed Assad, die binnen de Palestijnse Autoriteit belast is met de officiële media. Salameh Maarouf, directeur van het mediabureau van Hamas, veroordeelde het "onaanvaardbare gedrag" van de daders en riep op tot hun arrestatie.

Hamas nam in 2007 de controle over de Gazastrook. Sindsdien zijn alle pogingen mislukt om tot een verzoening te komen tussen Hamas en Fatah, de partij van president Mahmoud Abbas.