Gewapende mannen schieten Mexicaanse journalist dood tijdens kerstfeest op school van zijn zoon IB

04u30

Bron: AP, Reuters 0 AFP Een kerstmarktje in Mexico-stad. De vrouw op de foto komt niet in dit verhaal voor. Gewapende mannen zijn gisteren een basisschool in Mexico binnengevallen waar een kerstfeest werd gehouden. Ze schoten journalist Gumaro Perez dood, wiens zoon op de school zit. Perez schreef over misdaad in de staat Veracruz en is de twaalfde journalist die dit jaar in Mexico is vermoord.

Volgens de politie waren tientallen ouders en kinderen op de school getuige van de moord in de stad Acayucan. Het 6-jarige zoontje van Perez was net met zijn moeder het klaslokaal uitgelopen toen ze vier geweerschoten hoorden. "Eerst dacht ik dat het vuurwerk was’" zegt Adelina Mendoza in een interview met Mexicaanse media. "God heeft het zo voor elkaar gekregen dat mijn zoon zijn vader niet zag sterven."



De 34-jarige journalist schreef voor lokale nieuwsmedia en was de oprichter van de nieuwswebsite 'De Stem van Het Zuiden'. In Mexico zijn misdaadverslaggevers vaak het slachtoffer van drugsbendes die in het Midden-Amerikaanse land een bloedige oorlog uitvechten. Door de moorden komt de persvrijheid in het land in het geding.

Mexico is so dangerous for journalists that many request state protection, fearing for their lives. Gumaro Pérez, was one of these reporters. Today he was shot dead in Veracruz at his son's school X-mas party. pic.twitter.com/YL8YFnJ7oF Andalalucha(@ Andalalucha) link

Adelina Mendoza, de weduwe van de journalist, zegt in het interview dat ze haar man het afgelopen jaar heeft gesmeekt te stoppen met zijn werk. Ze wilde dat hij uit de journalistiek zou stappen en een restaurant zou beginnen maar Perez weigerde.

Bescherming

Perez nam deel aan een regionaal programma voor de bescherming van journalisten die over risicovolle onderwerpen schrijven. Volgens de autoriteiten had hij niet aangegeven dat hij extra gevaar liep of bedreigingen had ontvangen. De daders zijn niet geïdentificeerd.

Mexico is een van de gevaarlijkste landen voor journalisten vanwege drugsbendes en corruptie. Veracruz is de gevaarlijkste staat, schrijft persbureau AP. Het aantal vanwege hun werk vermoorde journalisten was niet eerder zo hoog als in 2017.

Sinds 2000 zijn minstens 111 mensen vermoord die voor de media werkten.

AP Eerder dit jaar werden in Mexico City kaarsjes geplaatst bij foto's van vermoorde journalisten.

Un periodista más es asesinado: Gumaro Pérez Aguilando estaba está mañana en un festival navideño en la escuela de su hijo, en #Acayucan, del #Veracruz antes "gobernado" por Javier Duarte y ahora por Miguel Ángel Yunes; hasta ahí llegaron, para ejecutarlo. pic.twitter.com/bKaw1uROwB Julio Astillero(@ julioastillero) link