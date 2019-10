Gewapende man steelt ambulance en rijdt mensen aan in Oslo: tweeling van 7 maanden oud gewond TT

22 oktober 2019

13u58

Bron: ANP, Belga, NRK 18 Een gewapende man heeft in Oslo een ambulance gestolen en verschillende mensen aangereden terwijl hij wegreed, waaronder een vrouw met een kinderwagen met daarin twee kleine baby's. De man is later aangehouden, zegt de politie in de Noorse hoofdstad, die schoten afvuurde. Een vrouwelijke, “dronken” mededader zou nog op de vlucht zijn.

Bij de arrestatie van de man, die gewapend was, werden schoten gelost. De politie zette de grote middelen in, ook een helikopter cirkelt boven Oslo. De ruime omgeving is afgezet.

Volgens televisiezender NRK, die getuigen citeert, schoot de politie op de banden van de gestolen ziekenwagen en reageerde de dader daarop door zelf ook het vuur te openen. De ambulance reed uiteindelijk tegen een huis, de dader raakte bij het incident volgens de politie lichtgewond.

Nog volgens NRK reed de man verschillende mensen aan, maar hoeveel juist is niet duidelijk. Onder de slachtoffers is een vrouw met een duokinderwagen met daarin een tweeling van 7 maanden oud, en een ouder koppel.

Het is nog niet duidelijk waarom de man de ziekenwagen gestolen had of wat de rol van de vrouw in het incident is. De politie is wel op zoek naar haar en zegt op Twitter dat de vrouw er “dronken” uit ziet. Op beelden van getuigen is te zien hoe de man met een blauwe Ikea-tas naar de ambulance wandelt.

Vi søker etter en navngitt kvinne med følgende beskrivelse: Lys i huden, 165 cm, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Ved observasjon må politiet kontaktes umiddelbart på 02800. OPS Politiet Oslo(@ oslopolitiops) link