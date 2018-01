Gewapende man opgepakt bij Witte Huis HA

23 januari 2018

19u26

Bron: NY Daily News 2 De Secret Service, de veiligheidsdienst die instaat voor de bescherming van president Donald Trump, heeft afgelopen nacht (lokale tijd) een gewapende man gearresteerd in de buurt van het Witte Huis.

De agenten hadden rond 02.30 uur een melding binnengekregen over een verdacht voertuig dat geparkeerd stond nabij de ambtswoning van Trump, in de Amerikaanse stad Washington D.C.. In de wagen troffen ze een man aan die in het bezit was van een geladen vuurwapen, meldt NY Daily News. De persoon werd in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. Hij wordt verdacht van het dragen van een wapen zonder vergunning en het bezit van niet-geregistreerde munitie.

De omgeving was een tijd afgesloten, maar werd na een veiligheidscontrole weer vrijgegeven.