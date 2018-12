Gewapende man kaapt bus en rijdt in op menigte in China: minstens 8 doden en 22 gewonden TT

25 december 2018

11u42

Bron: ANP, Belga 17 Minstens acht mensen zijn om het leven gekomen toen een bus die door een man met een mes was gekaapt, voetgangers aanreed in het oosten van China. Dat hebben de staatsmedia bekendgemaakt.

Er vielen ook 22 gewonden. De 48-jarige verdachte is opgepakt door de politie, aldus de openbare zender CGTN. Op videobeelden is te zien hoe de dader door de politie overmeesterd wordt. Volgens Chinese media bedreigde hij een aantal buspassagiers met het mes, waarop die probeerden te vluchten. De man nam het stuur van de bus over en zou dan opzettelijk op een groep mensen zijn ingereden.



Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers zijn gevallen op de bus, en hoeveel in de menigte waarop de bus is ingereden. Een van de dodelijke slachtoffers is een politieagent. Het incident vond plaats in de stad Longyan in het zuidoosten van China.

In China zijn dit jaar al meerdere drama’s gebeurd met voertuigen die inrijden op voetgangers. Eind november nog reed in de provincie Liaoning een wagen moedwillig in op leerlingen die een straat overstaken. Daarbij vielen vijf doden en negentien gewonden.