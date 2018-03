Gewapende man houdt mensen gegijzeld in opvangcentrum voor veteranen in Californië kv

09 maart 2018

21u19

Bron: ABC News, Fox, Napa Valley Register 1 In het Californische Yountville hebben politieagenten een gebouw omsingeld waar een gewapende man mensen gegijzeld houdt. In de eerste berichten werd gesproken over drie gijzelaars, maar de politie wil voorlopig geen definitief cijfer geven. Het opvangcentrum voor veteranen waar de situatie zich momenteel voordoet, deelt via Facebook mee dat er schoten gevallen zijn.

De politie meldt dat er gijzelaars zijn en dat er melding is van een man met een automatisch wapen. Er zouden vijftien à twintig schoten afgevuurd zijn, zo schrijft Fox News. Het is vooralsnog onduidelijk of er slachtoffers gevallen zijn.

Het gebouw is in lockdown. Voorlopig is er nog geen sprake van evacuatie: de aanwezige bewoners en personeel houden zich binnen schuil.

De lokale autoriteiten geven voorlopig nog geen info over de identiteit van de gijzelnemer. Volgens de Napa Valley Register is de verdachte een deelnemer van een van de programma's voor veteranen met emotionele trauma's. Hij zou 36 jaar oud zijn en twee jaar geleden gestopt zijn met het programma. De lokale krant meldt op haar website dat hij gewapend en met kogelvrije kledij het gebouw binnenwandelde.

In het centrum wonen meer dan 1000 oudere en mindervalide Amerikaanse oorlogsveteranen. De politie heeft een veiligheidsperimeter ingesteld.

Bewoner David Ferguson noemt het incident "geschift". "Wat doet een schutter hier? Het is een bende oude gozers. De meeste mensen hier zijn in de tachtig, negentig en hebben een wandelwagentje, rolstoel of elektrische rolstoel", zo zei hij tegen de Napa Valley Register.

