Gewapende man gedood bij immigratiecentrum VS

KVE

14 juli 2019

12u29

Bron: ANP

Een gewapende man die een Amerikaans immigratiecentrum in Tacoma (Washington) heeft aangevallen, is door de politie doodgeschoten. De man, die een geweer en toortsen bij zich droeg, zette een auto in brand en probeerde ook een grote propaantank te laten ontploffen.