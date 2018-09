Gewapende man doodt vijf mensen in Californië en berooft daarna zichzelf van het leven IB

13 september 2018

07u05

Bron: Los Angeles Times, Belga, ANP 1 Een gewapende man heeft vandaag in Bakersfield in de Amerikaanse staat Californië vijf mensen gedood, onder wie zijn echtgenote. Nadien beroofde hij zichzelf van het leven. Dat hebben lokale autoriteiten bevestigd.

De man doodde eerst zijn vrouw en een man bij een vrachtwagenbedrijf in Bakersfield, ruim honderd kilometer ten noorden van Los Angeles. Daarna doodde hij een man dicht bij het bedrijf en later nog twee bij een woonhuis. Toen een assistent-sheriff hem wilde stoppen, schoot de man zichzelf dood. Dat maakte Donny Youngblood, de sheriff van Kern Country, bekend. In totaal zijn zes personen overleden: vijf slachtoffers en de verdachte zelf.

De identiteit van de schutter en de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.



De schietpartij begon omstreeks 17.30 uur (lokale tijd). Er zijn op dit ogenblik geen details bekend over de aard van de band tussen de schutter en de andere slachtoffers.

Onderzoek

De politie is op dit moment bezig met het ondervragen van dertig getuigen en heeft de verschillende plaatsen van delict afgezet voor onderzoek. De assistent-sheriff die de schutter probeerde te stoppen, droeg op dat moment een een boycamera. Ook die beelden zullen in het kader van het onderzoek worden bekeken.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.