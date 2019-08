Gewapende man die passagiers op bus in Rio de Janeiro gijzelde, doodgeschoten door agenten LH PVZ

20 augustus 2019

13u57

Bron: Belga, O Globo 0 Een gewapende man heeft deze ochtend 31 passagiers gegijzeld op een bus op de brug Rio-Niterói in het Braziliaanse Rio de Janeiro. De man werd doodgeschoten door de agenten, er zijn verder geen slachtoffers gevallen zijn.

Aanvankelijk waren minstens 31 mensen gegijzeld toen de gijzeling begon om 5.30 uur lokale tijd. Zes van hen, vier vrouwen en twee mannen, werden als eerste vrijgelaten. Een van had medische hulp nodig en werd daardoor van de bus gelaten.

Talrijke agenten en speciale eenheden kwamen ter plaatse en probeerden te onderhandelen met de gijzelnemer. De toegang tot de baan werd in beide richtingen volledig afgesloten. Volgens nieuwswebsite G1 was de dader gewapend met een pistool en een brandstofbus. Hij zou de brandstof over de bus hebben uitgegoten en gedreigd hebben om het voertuig in brand te steken. Het is onduidelijk wat zijn bedoelingen waren, maar de Braziliaanse media berichten dat hij psychische problemen had.

De gijzelnemer verliet meerdere keren het voertuig. Hij droeg een zwarte broek, een wit hem en een pet . Hij bedekte zijn gezicht met een zwarte sjaal. Volgens de Braziliaanse krant O Globo had de man ook een mes bij. Diezelfde krant zegt ook dat de man zich zou geïdentificeerd hebben als een agent.

Rond 9 uur plaatselijke tijd verliet de gijzelnemer nogmaals het voertuig, dit keer terwijl hij zijn pistool tegen het hoofd van een gijzelaar hield. Er werden enkele schoten gelost, waarna de politie begon te applaudisseren. Op beelden is te zien hoe de gijzelnemer neerviel op de grond. “Het was noodzakelijk te schieten”, aldus kolonel Mauro Fliess, op de televisiezender Globo.

Het voorval vond plaats in Sao Gonçalo, een gewelddadige, verarmde voorstad bij Rio de Janeiro.

