Gewapende groeperingen breiden macht uit in Latijns-Amerika: “Coronapandemie blijkt unieke kans” ES

24 juli 2020

13u11

Bron: Human Rights Watch, The Times 0 Ze hebben hun eigen coronaregels, vaak strenger dan die van de overheid, en deinzen niet terug om overtreders wreed te straffen. Dat blijkt uit een rapport van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De coronapandemie is voor gewapende groeperingen in Latijns-Amerika, dat met meer dan 3,5 miljoen coronabesmettingen het nieuw epicentrum is, een unieke kans gebleken om hun macht in hun regio te verzekeren en zelfs uit te breiden.

“We worden gedwongen om mensen die de coronaregels niet naleven te doden zodat we andere levens kunnen redden”, staat er op een van de pamfletten van de marxistische Colombiaanse rebellengroep ELN te lezen.

In verschillende regio’s in Colombia, Brazilië en Mexico wordt het fenomeen van een ‘crimineel bestuur’ een echt probleem. In zo een situatie verliest de staat de controle over een deel van het grondgebied aan niet-staatsgebonden gewapende groepen, zoals drugsbendes en guerrillatroepen. Gewapende groeperingen focussen zich, onder het mom van het ‘algemeen belang’ van de bevolking, steeds meer op de strijd tegen Covid-19 om hun gewelddadige greep op de lokale gemeenschappen te versterken. Experts vrezen dat die machtsgreep ook na de coronapandemie behouden zal blijven.

Gewapende groeperingen

“De aard van een crimineel bestuur varieert enorm tussen regio’s en landen in Latijns-Amerika”, zegt Chris Dalby van het onderzoeksmedium InSight Crime, die georganiseerde misdaad in Latijns-Amerika onder de loep neemt. Gewapende groeperingen grijpen voornamelijk in in arme of afgelegen gebieden waar de staat weinig of niet aanwezig is. “De staat slaagt er in die gebieden niet in de wet te handhaven, openbare diensten aan te bieden of voor economische kansen te zorgen.”

Al decennialang zijn gewapende groeperingen niet weg te denken uit het straatbeeld in Colombia. Hoewel de Colombiaanse overheid in 2016 nog een belangrijke vredesovereenkomst sloot met de ultralinkse rebellengroep FARC, blijven andere rebellengroepen, waaronder het ELN, in sommige landelijke gebieden de macht behouden. In Brazilië zijn het voornamelijk drugsbendes, zoals het First Capital Command (PCC) in de Braziliaanse stad São Paulo, die een sterke greep hebben op de politie in sommige favela’s of sloppenwijken. Mexico kampt dan weer met drugskartels, zoals het Sinaloa-kartel in het noordwesten van het land, die controle hebben over de armere gemeenschappen.

Lees verder onder de foto.

Deze verschillende groepen houden zich voornamelijk bezig met illegale activiteiten zoals drugshandel, mensenhandel, illegale mijnbouw en afpersing. Daarnaast leveren ze ook levensmiddelen en diensten aan gemeenschappen om hun controle te behouden en loyaliteit te winnen. Maar door de pandemie vielen die illegale activiteiten gedeeltelijk of zelfs geheel weg door nationale beperkingen zoals de sluiting van bedrijven. De groeperingen hebben zich daarom bijna volledig toegewijd aan het besturen van hun regio.

Coronamaatregelen

Zowel in Brazilië, Mexico en Colombia schoten rebellengroepen bij de uitbraak van het coronavirus meteen in actie. Zo reden in Brazilië bendeleden op hun motor, met een luidspreker in de hand, door de favela’s in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro met de boodschap dat er een avondklok werd ingesteld. Ze dreigden volgens de Braziliaanse krant UOL met geweld als de bewoners zich niet aan de regels zouden houden. Bendeleden deelden ook handzeep uit en verboden toeristen het gebied te betreden, voor het geval zij de bewoners zouden besmetten. In Mexico kregen bewoners dan weer voedselpakketten en andere levensmiddelen van drugskartels. Ten slotte zijn de regels van gewapende groeperingen in Colombia vaak strenger dan die van de regering. Bewoners worden er voornamelijk via pamfletten, huisbezoeken en WhatsApp-berichten op de hoogte gehouden. Mensen die de regels overtreden worden zonder meer, vaak wreed, gestraft. Human Rights Watch ontdekte dat er minstens acht Colombianen vermoord werden omdat ze zich niet aan de opgelegde regels hielden.

Lees verder onder de foto.

Loyaliteit

De gewapende groeperingen willen een verdere verspreiding van het coronavirus op hun grondgebied te allen tijde vermijden. Ze maken zich zorgen om hun eigen strijders aan Covid-19 te verliezen of om grote financiële verliezen te lijden. Maar de pandemie is langs de andere kant ook een unieke kans om het vertrouwen van de lokale gemeenschappen te winnen. “Dat de groepen maatregelen treffen tegen Covid-19 wekt de indruk dat ze zich niet alleen bezighouden met drugshandel of illegale mijnbouw, maar ook met het algemeen belang van de bevolking”, verklaart Juan Pappier, expert bij Human Rights Watch.

Een van de meest problematische gevolgen van Covid-19 zullen we volgens Pappier pas op lange termijn zien. “De armoede waar Latijns-Amerika na deze pandemie mee geconfronteerd zal worden, zal mensen heel makkelijk aanzetten tot illegale activiteiten. Er zullen veel mensen zijn die zich willen aansluiten bij de gewapende groeperingen, die hen destijds geholpen hebben.”