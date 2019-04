Gewapende groep doodt 13 mensen tijdens feest in Mexico ttr

20 april 2019

07u21

In Minatitlán, een stad in de Mexicaanse deelstaat Veracruz, zijn gisterenavond op een privéfeest dertien mensen gedood door een gewapende groep. Dat meldden de lokale autoriteiten.

Volgens getuigen en overlevenden doken de aanvallers rond 21 uur lokale tijd (afgelopen nacht 4 uur Belgische tijd) op in het restaurant, waar een privéfeest aan de gang was. Ze probeerden een van de gasten te ontvoeren, maar de andere genodigden grepen in om dat te voorkomen.

Volgens de Staatsveiligheid vroegen de aanvallers naar een persoon die bekend staat als “El Beky”. De onbekenden “openden het vuur en doodden zeven mannen, vijf vrouwen en een minderjarige”, klinkt het in een mededeling van Staatsveiligheid, waarin ook staat dat drie mannen en een vrouw gewond raakten.



Het leger en de politie zijn tussengekomen om de getuigen te beschermen en te zoeken naar de daders van de aanval.

De deelstaat Veracruz wordt zwaar getroffen door geweld van de georganiseerde misdaad. Meerdere drugkartels strijden er om de controle over de petroleumrijke regio in het oosten van Mexico. Cuitláhuac García Jiménez trad in december als nieuwe gouverneur aan met de belofte binnen twee jaar het geweld “drastisch” terug te dringen. Volgens een officiële telling werden de afgelopen acht jaar in de regio 518 lijken ontdekt.