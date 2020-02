Gewapende diefstal op 600 rollen toiletpapier in Hongkong na vrees voor tekorten YV

17 februari 2020

10u30

Bron: CNN, BBC, Belga 6 In Hongkong zijn twee mannen aangehouden die ongeveer zeshonderd rollen toiletpapier hebben gestolen tijdens een gewapende overval. De politie is nog op zoek naar een derde medeplichtige. Hongkongers vrezen een tekort aan huishoudspullen zoals toiletpapier en poetsmiddel.

De bezorger die de goederen leverde aan een supermarkt in Mong Kok, een wijk van de miljoenenstad, werd maandagochtend door de drie mannen met een mes bedreigd. De vijftig pakken toiletpapier die de daders meenamen, ter waarde van zo'n 202 euro, trof de politie later aan in een huis, niet ver van de crime scène. Twee daders werden gearresteerd, een derde man is nog op de vlucht.

Vrees voor tekort

Door de uitbraak van Covid-19, ook gekend als het coronavirus, vrezen de inwoners van Hongkong tekorten aan huishoudbenodigdheden. De stad kondigde eerder aan dat het de grens met China ging sluiten, wat zorgde voor geruchten dat er te weinig goederen zouden aangeleverd worden.

De overheid van Hongkong benadrukte dat er geen reden tot paniek was. Desondanks de pogingen van de stad om inwoners te kalmeren, leidde paniekaankopen ertoe dat inwoners massaal toiletpapier, rijst, ontsmettingsmiddel en andere poetsmiddelen begonnen te hamsteren. Gevolg daarvan is dat veel winkelrekken nu leeg staan in de supermarkten.

Hongkong is momenteel in een gedeeltelijke lockdown. De regering treft maatregelen om de verspreiding van covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, tegen te gaan.

Het coronavirus besmette meer dan 70.500 mensen. Op het Chinese vasteland zijn meer dan 1.770 mensen aan de ziekte overleden. In Hongkong zijn er 57 bevestigde gevallen en één sterfgeval.