Gewapende demonstranten protesteren in Pennsylvania tegen wetsvoorstel dat semi-automatische wapens wil verbieden Redactie

08 januari 2019

21u43 0

In oktober kwamen in Pittsburgh, in Pennsylvania, elf mensen om het leven door een schietpartij in een synagoge. De burgemeester reageerde met een wetsvoorstel dat semi-automatische wapens in de stad zou verbieden. Honderden mensen protesteren nu in het centrum van Pittsburgh tegen dat wetsvoorstel, met een wapen in de hand.