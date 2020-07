Gewapende bende richt bloedbad aan in Mexicaanse afkickkliniek IB

02 juli 2020

02u35

Bron: Belga 0 In de Mexicaanse stad Irapuato heeft een gewapende bende zeker 24 mensen gedood in een ontwenningskliniek. Dat hebben overheidsfunctionarissen bevestigd. Naast de doden zijn nog zeven mensen gewond geraakt.

Over de omstandigheden is nog niet veel duidelijk. De zwaarbewapende daders kwamen met een auto aangereden, aldus een woordvoerder van de veiligheidsdiensten.

Het is al de tweede aanslag binnen een maand in de stad. Op zes juni werden tien mensen gedood, ook in een afkickcentrum. Onduidelijk is nog of het om dezelfde kliniek gaat.

De deelstaat waarin Irapuato ligt, Guanajuato, staat bekend als een van de gevaarlijkste van Mexico. Het drugskartel Santa Rosa de Lima is er actief. Bendegerelateerd drugsgeweld is de afgelopen maanden in de regio opgelaaid, nadat president Andres Manuel Lopez Obrador had beloofd er het drugsgeweld aan te pakken.



