Gewapende aanval op televisiezender van Kaboel: "Ze gooiden granaten en begonnen te schieten" ADV

10u18

Bron: AFP 0 EPA Gewapende mannen zijn binnengedrongen in de gebouwen van de lokale televisiezender Shamshad TV in Kaboel, zo deelde een journalist van de zender mee aan AFP. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn.

"Ik zag de aanvallers op de beveiligingscamera's toen ze het televisiegebouw binnengingen. Ze schoten eerst op de bewaker en kwamen dan binnen. Ze begonnen granaten te gooien en te schieten", vertelde journalist Faisal Zaland, die zelf langs de achterkant van het gebouw kon ontsnappen.

Shamshad TV is een zender voor de Pashtun, en kan in heel Afghanistan ontvangen worden. Volgens Zaland staan de veiligheidstroepen opgesteld dichtbij het gebouw, en zijn veel van zijn collega's nog binnen. Nusrat Dewguli, een cameraman die voor de zender werkt, zei dat hij nog altijd geweerschoten hoorde. Samen met vele andere collega's zocht hij zijn toevlucht tot de gebouwen naast het Afghaanse olympische stadion in een zuidelijke buurt van Kaboel.



Explosie

De media berichtten over een explosie gevolgd door geweerschoten. De veiligheidstroepen van Kaboel hebben nog geen informatie gegeven over eventuele doden. De taliban ontkenden bij monde van woordvoerder Zabiullah Mujahid wel al elke betrokkenheid bij de aanslag.

Sinds begin dit jaar neemt het aantal aanslagen in Kaboel toe. In de laatste twee weken van oktober vielen er bij drie aanslagen, waaronder een tegen een sjiitische moskee, nog minstens 75 doden.