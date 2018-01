Gewapende aanval Intercontinental Hotel in Kaboel na 13 uur beëindigd: minstens tien doden LVA TK

20 januari 2018

18u28

Bron: Belga, Reuters, BBC News 0 De aanval op het Intercontinental Hotel in de Afghaanse hoofdstad Kaboel is na meer dan 13 uur beëindigd. Dat meldt de woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Najib Danish, vanochtend. Alle aanvallers zijn uitgeschakeld. De politie kon meer dan 120 gasten, onder wie 41 buitenlanders redden, zegt hij. Er vielen minstens tien doden, onder wie een buitenlandse vrouw. De aanval werd opgeëist door de taliban.

Volgens het ministerie drongen vier aanvallers kort na 21.00 uur plaatselijke tijd het hotel binnen. In het zes verdiepingen tellende gebouw was op dat moment een huwelijksfeest en een conferentie aan de gang. Ze stichtten brand in de keuken en gingen vervolgens verder het hotel in en verschansten ze zich op een van de bovenste verdiepingen.

Het ministerie meldde eerder al dat twee aanvallers door speciale eenheden werden gedood. Het duurde vervolgens uren voordat een derde dader werd uitgeschakeld. Een vierde werd later in een berging gevonden en gedood. De veiligheidstroepen wisten in totaal meer dan honderdvijftig mensen uit het hotel te redden.

Volgens ooggetuigen schoten de daders willekeurig op hotelgasten en personeelsleden. Er werden zeven gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De fundamentalistische islamitische taliban heeft de aanslag van intussen opgeëist. Dat deed het bij monde van een woordvoerder. De taliban spreekt zelf van vijf daders.

Zes doden volgens officiële bron

Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn bij de aanval minstens tien mensen om het leven gekomen. Het zou om zes hotelgasten of -medewerkers gaan, onder wie één buitenlandse vrouw, en de aanvallers. De taliban spreekt van vijf daders, het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken houdt het bij vier. Ook raakten zeven mensen gewond.

Het gerucht doet echter de ronde dat het aantal dodelijke slachtoffers "veel hoger" ligt dan officieel is meegedeeld. De talibanwoordvoerder beweert dat "tientallen" Amerikaanse en andere "indringers" het leven lieten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt na afloop van de aanval dat in totaal minstens 120 mensen, onder wie 41 buitenlanders konden worden gered. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteravond geen weet van Belgen te hebben in het hotel. De ambassade in het Pakistaanse Islamabad volgt de situatie wel op, luidde het.

Het Intercontinental, dat op een heuvel ten westen van Kaboel ligt, was in 2011 ook al het doelwit van een vijf uur durende aanval. Talibanstrijders drongen er op 28 juni het hotel binnen met machinegeweren en bommen. Er vielen minstens 21 doden, onder wie ook de negen aanvallers.