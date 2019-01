Gewapend commando helpt gedetineerde ontsnappen aan ingang van rechtbank SVM

28 januari 2019

12u38

Bron: Belga 0 Een gewapend commando heeft deze ochtend voor het gerechtsgebouw in de Zuid-Franse stad Tarascon een penitentiaire escorte aangevallen. Een gevangene die voor de onderzoeksrechter moest verschijnen kon hierdoor ontsnappen.

Drie zwaarbewapende daders kwamen omstreeks 08.30 uur aan voor het justitiepaleis. Drie agenten begeleidden er op dat moment een gedetineerde van de gevangenis van Béziers. De daders hebben meerdere schoten gelost, maar daarbij raakte niemand gewond. Een agent die weigerde om de gedetineerde los te laten, kreeg een klap tegen het hoofd.

Een gerechtelijk onderzoek moet nu nagaan of er genoeg veiligheidsmaatregelen genomen waren om deze gevaarlijke gevangene te begeleiden. De gedetineerde zou al eerder een ontsnappingspoging ondernomen hebben.

Het gaat om een 27-jarige man die sinds 26 september 2017 in voorlopige hechtenis zat wegens een gewapende overval en bendevorming. Volgens een bron dicht bij het dossier werd hij vervolgd in vier zaken en was hij de dader van meerdere gewelddadige carjackings in Aix-en-Provence en Tarascon.