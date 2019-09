Gewapend 70-koppig commando aangehouden in Mexico kv

08 september 2019

04u51

Bron: Belga 0 De politie en het leger hebben gisteren in het zuiden van Mexico een commando van zo’n 70 gewapende mensen aangehouden. De groep stond schijnbaar op het punt om aan een bloederige strafexpeditie te beginnen, zo zeggen de autoriteiten.

De massa-arrestatie vond plaats in la Union, in het noordoosten van de staat Guerrero, een van de gewelddadigste staten van Mexico waar conflicten tussen drugkartels vaak in bloedvergieten eindigen.

“De eerste elementen van het onderzoek toen aan dat deze mensen de bedoeling hadden om de confrontatie aan te gaan met een andere groep criminelen voor de controle over het territorium”, zegt de Mexicaanse minister van Veiligheid in een communiqué.



Het commando, uitgerust met wapens van verschillend kaliber, werd onderschept terwijl het zich met meerdere wagens richting de stad Petacalco verplaatste. De betrokkenen zullen zich moeten verantwoorden voor het gerecht.

Mexico wordt al sinds eind 2006 geplaagd door geweld nadat de overheid een omstreden militair offensief instelde om de drugshandel en georganiseerde misdaad de kop in te drukken. Die aanpak leidde echter alleen maar tot nog meer geweld. Al meer dan 250.000 mensen kwamen om.