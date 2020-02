Gevreesd tomatenvirus treft mogelijk ook Frankrijk, Belgische telers nemen maatregelen ADN

17 februari 2020

17u52

Bron: Belga 18 In Frankrijk is een landbouwbedrijf afgesloten omdat het mogelijk aangetast is door een nieuw tomatenvirus. Het virus, ongevaarlijk voor mensen maar destructief voor de oogst, dook eerder al op in onder meer Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In België zijn er nog geen gevallen gemeld, maar zijn wel preventieve maatregelen genomen om een besmetting te voorkomen.

Het Franse ministerie van Landbouw liet gisteren weten dat er een "sterk vermoeden" is dat het ToBRFV-virus (tomato brown rugose fruit virus) tomaten heeft aangetast in een serre in het departement Finistère, in het westen van Frankrijk.

Het virus, dat ook paprika's en pepers kan aantasten, dook voor het eerst op in 2014 in Israël, en later ook in Mexico, de Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Spanje. Vandaag pas zal officieel duidelijk worden of Frankrijk bij dat lijstje komt. In afwachting zijn de serres van het bedrijf in Finistère verboden terrein.

Noodmaatregelen

In België zijn er nog geen gevallen gemeld, maar de schrik zit er wel in. Sinds november gelden noodmaatregelen, net als elders in de Europese Unie. Zo moeten zaden die afkomstig zijn uit regio's waar het virus voorkomt, getest worden. Telers hebben ook meldingsplicht als ze het virus aantreffen.

Het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver, een onderzoekscentrum, wijst op het belang van hygiënemaatregelen. Het virus kan immers via een eenvoudige aanraking overgebracht worden. "De sector is al een jaar bezig informatie en kennis te verzamelen. We zijn daarvoor afhankelijk van informatie uit het buitenland", zegt onderzoekster Evelien Aussems.

Op de prijs van de tomaten heeft het virus vooralsnog geen impact. Daarvoor is de verspreiding nog te beperkt.