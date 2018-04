Gevonden mummie in Iran is mogelijk lichaam van oude koning kg

23 april 2018

19u37

Bron: Belga 2 In Iran is mogelijk het stoffelijk overschot van de heerser Reza Sjah Pahlavi gevonden, waarnaar men al jaren op zoek is. De menselijke resten werden gevonden op de site van een vroegere graftombe van de Sjah, zo maakte de patrimoniumcommissie van Teheran maandag bekend.

Directeur Hassan Khalilabadi van de patrimonium- en toerismecommissie van Teheran meldde volgens het officiële persbureau Irna dat tijdens uitbreidingswerkzaamheden van het heiligdom Abdol Azim een gemummificeerd lijk werd gevonden dat mogelijk dat van Reza Sjah Pahlavi is. De resten worden momenteel nog onderzocht.

De persdienst van Abdol Azim nuanceerde het nieuws echter. "De zone rond het heiligdom was tevoren een kerkhof. In die zone een lijk vinden is dus normaal", klonk het.

Reza Pahlavi was koning of 'Sjah' van Iran van 1925 tot 1941. Zijn lichaam ging verloren toen de islamitische autoriteiten na de Iraanse revolutie van 1979 alle sporen van de omvergeworpen monarchie probeerden uit te wissen. Zo werd ook de graftombe van Reza Pahlavi verwoest.