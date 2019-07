Gevonden luchtraket bij Italiaanse rechts-extremisten is afkomstig van Qatar AW

17 juli 2019

06u41

Bron: Belga 0 De luchtraket die maandag is aangetroffen bij een groep aanhangers van extreemrechts in de buurt van Italië was ooit van het Qatarese leger en werd in 1994 verkocht aan een derde land. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

"Qatar werkt momenteel nauw samen met de betrokken partijen, waaronder Italië, om de feiten te achterhalen, en maakt zich grote zorgen over hoe een raket die 25 jaar geleden werd verkocht in handen is gekomen van een partij die geen staat is", verklaarde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.



Volgens de woordvoerder gaat het om een Matra-raket, een projectiel van Franse makelij, die werd verkocht als onderdeel van 40 Matra Super 530-raketten aan een vriendelijke natie. Over welk land het gaat, wil Qatar niet bekendmaken "in deze fase van het onderzoek".

Oorlogswapens en neonazipropaganda

De Italiaanse politie ontdekte de raket tijdens een antiterreuroperatie tegen Italianen met extremistische ideologieën die gevochten hebben aan de zijde van de pro-Russische rebellen tegen het Oekraïense leger in het oosten van Oekraïne.

"Tijdens de operatie werd een luchtraket in beslag genomen, die in perfecte staat was en gebruikt wordt door het leger van Qatar", verklaarde de politie in een mededeling. Daarnaast vonden agenten een twintigtal oorlogswapens, waaronder hypermoderne automatische geweren en een grote hoeveelheid munitie, en neonazipropaganda.