Gevonden jas is die van vermiste Nederlandse Anne Faber (25)

16u00

Bron: ANP



Een jas die dinsdag was gevonden in het Nederlandse dorp Huis ter Heide is inderdaad van de vermiste Anne Faber (25). Volgens de politie blijkt dat uit de eerste onderzoeken door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De verdwijning van de Utrechtse houdt Nederland al een week in de ban

Faber vertrok vrijdagavond uit Utrecht voor een lange fietstocht en is sindsdien vermist. Het laatste teken van Anne Faber was vrijdag om 18.50 uur, toen zij een selfie maakte en die naar haar vriend stuurde. Uit onderzoek blijkt dat deze foto genomen is op de hoek van de Amsterdamsestraatweg en de Hilversumsestraatweg in de gemeente Baarn.

Daarna lijkt ze de kortste weg naar huis te kiezen: haar vriend woont in Rijnsweerd en via Soest, Den Dolder, Huis ter Heide en De Bilt komt ze daar het snelst. Anne komt rond 19.30 uur langs de Soester Duinen, want daar straalt haar telefoon het laatste signaal uit. Maar ze komt nooit thuis aan.

Zaterdag wordt de eerste zoekactie gestart. Vrienden van Anne zijn via de sociale media naar haar op zoek. Ook hangen ze posters op in Baarn. Vanaf zondag helpt ook de politie mee met zoeken. Er is onder meer gebruikgemaakt van een politiehelikopter die keek of Anne via warmtebeelden te vinden was. De politie heeft maandagavond nog met honden naar Anne gezocht langs de Soester Duinen, maar zonder resultaat.





In Huis ter Heide wordt dinsdagavond de bovengenoemde jas gevonden die nu wel degelijk blijkt van Faber te zijn. Die avond deed de politie urenlang met speurhonden onderzoek in het bosperceel waar het kledingstuk is aangetroffen. De agenten troffen verder niets aan.





De Mobiele Eenheid (ME) heeft woensdagavond in linie gezocht in het gebied waar dinsdagavond kleren werden gevonden die vermoedelijk van de vermiste Anne Faber zijn. Of dat onderzoek iets heeft opgeleverd, is nog onduidelijk.

In een vijver van het Blookerpark bij Huis ter Heide is donderdagavond een fiets gevonden die veel lijkt op de fiets van de 25-jarige Utrechtse. Het afzoeken van de bodem door een dregteam leverde niets op. Alles wijst er volgens de politie op dat de fiets van de vermiste vrouw is, maar onderzoek moet hier nog definitief zekerheid over geven.





De brandweer is daarom in de nacht van donderdag op vrijdag begonnen met het leegpompen van de vijver in het Blookerpark in de hoop een spoor te vinden van Anne. Dat is nog niet het geval geweest. Haar telefoon is nog altijd niet teruggevonden.





Het NFI onderzoekt ook of er andere sporen op de jas zitten. Daarover kan de politie nu nog geen uitsluitsel geven, aldus een woordvoerder. Vandaag zoekt de mobiele eenheid verder rondom de vijver in het Blookerpark. De vijver wordt nog verder leeggepompt. De verwachting is dat dit tot het eind van de middag duurt.





