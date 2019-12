Gevonden brokstukken wel degelijk van Chileens militair vliegtuig ADN KV

12 december 2019

17u38

Bron: Belga, ANP 4 De brokstukken en de menselijke resten die in de zee gevonden zijn waar maandag een Chileens militair vliegtuig verdween, zijn wel degelijk afkomstig van dat vliegtuig. Dat bevestigt de Chileense minister van Defensie Alberto Espina. Het vliegtuig, dat verdween tussen het meest zuidelijke punt van het Amerikaanse continent en Antarctica, had 38 inzittenden aan boord.

Het vliegtuig, een C-130, was maandag om 16.55 uur lokale tijd opgestegen in de stad Punta Arenas in het zuiden van het land. Het was onderweg naar de belangrijkste basis van Chili op Antarctica, de basis ‘Presidente Eduardo Frei Montalva’. Maar om 18.13 uur lokale tijd werd het radiocontact verbroken. De luchtmacht concludeerde de volgende ochtend vroeg dat het toestel, gelet op de verstreken tijd, moet zijn neergestort.

De gevonden brokstukken lagen in een afgelegen stuk ijszee tussen Zuid-Amerika en de Zuidpool, dertig kilometer ten zuiden van de plek waar het toestel voor het laatst contact maakte.



“Het is praktisch onmogelijk dat er overlevenden zijn”, zei Arturo Merino, de bevelhebber van de Chileense luchtmacht, op een persconferentie op de luchtmachtbasis van Punta Arenas, 3.000 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago.

Aan boord zaten 38 mensen: 17 leden van de crew en 21 passagiers. Het vliegtuig voerde ondersteunende logistieke taken uit en vervoerde materiaal en personeel naar de basis.