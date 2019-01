Gevonden brokstuk in Nederland niet afkomstig van vliegtuig vermiste voetballer Sala ADN

31 januari 2019

12u50

Het brokstuk dat gisteren werd gevonden bij de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam is niet afkomstig van een vliegtuig. Dat blijkt uit onderzoek van het Team Luchtvaarttoezicht van de Nederlandse politie.

Tussen alle meldingen van gestrande zeehonden door, een vreemd stuk polyester met een laagje aluminium gevonden. Van vliegtuig?? pic.twitter.com/rpHKwp6l2Q Ad van den Berge(@ advandenberge) link

Gisterenavond werd het brokstuk gevonden na een melding van een voorbijganger, waarbij werd gesuggereerd dat het wel eens een stuk van het vliegtuigje van de vermiste voetballer Emiliano Sala zou kunnen zijn.

Daarop zochten de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), de brandweer en de politie bij de Maasvlakte naar meer brokstukken. Die zoektocht leverde niets op. Nu blijkt dat het brokstuk niet van het bewuste vermiste vliegtuig afkomstig is. Het onderzoek is daarmee afgesloten.



Het vliegtuigje van Sala verdween vorige week boven zee van de radar toen het onderweg was van Frankrijk naar Cardiff in Wales. Het is nog niet gelukt het toestel op te sporen, deze week zijn wel langs de Franse kust twee kussens gevonden die vermoedelijk van het vliegtuigje afkomstig zijn.

