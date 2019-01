Gevolgen shutdown steeds ernstiger: vliegverkeer naar luchthaven LaGuardia stilgelegd wegens te weinig personeel LH

25 januari 2019

16u39

Bron: BBC 0 De Federale Aviation Administration (FAA), de luchtvaartautoriteiten in de Verenigde Staten, hebben al het vliegverkeer naar de luchthaven LaGuardia in New York stilgelegd omdat er te weinig luchtverkeersleiders opgedaagd zijn. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Door de shutdown die vandaag zijn 35ste dag inging, moeten zowat 800.000 ambtenaren onbetaald verlof nemen of verder werken zonder dat ze betaald worden.

De steeds ernstiger wordende gevolgen van de shutdown beginnen nu meer druk te zetten op Amerikaans president Donald Trump en Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, om tot een akkoord te komen over een overheidsfinanciering.

LaGuardia ligt in Queens in New York en behoort tot de 20 drukste van het land. Ongeveer 30 miljoen passagiers bezoeken de luchthaven elk jaar.