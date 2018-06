Gevluchte verdachte van de verkrachting en moord op Duitse Susanna (14) opgepakt in Irak

08 juni 2018

Een Irakese verdachte van de geruchtmakende moord op een veertienjarig meisje in Duitsland is aangehouden in Irak. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, vandaag bekendgemaakt.