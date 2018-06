Gevluchte verdachte van de verkrachting en moord op Duitse Susanna (14) opgepakt in Irak

08 juni 2018

Bron: ANP

Een Irakese verdachte van de geruchtmakende moord op een veertienjarig meisje in Duitsland is aangehouden in Irak. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, vandaag bekendgemaakt.