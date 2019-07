Gevluchte prinses Haya start rechtszaak om dochter (11) te beschermen tegen verplicht huwelijk SVM

30 juli 2019

22u39

Prinses Haya, de zesde echtgenote van sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum (69), is in Londen haar juridische strijd begonnen tegen haar man. Volgens d e 45-jarige halfzus van de koning van Jordanië wordt haar elfjarige dochter gedwongen te trouwen. Ze vluchtte met Al Jalila en zoon Zayed (7) vanuit Dubai naar het Verenigd Koninkrijk om bescherming te vragen. Daarbij griste ze ook 30 miljoen euro cash mee.

Als Haya voor haar kroost zou mogen blijven zorgen, betekent dat een grove inbreuk op de sharia. In de strenge islamitische wet staat immers dat bij een tijdelijke breuk of scheiding de kinderen altijd bij de vader moeten blijven.

De prinses vroeg de rechtbank nu echter om de voogdij over haar dochter tijdelijk over te nemen. Ze is bang dat haar anders iets zal overkomen. Bin Rashid eist daarentegen dat zijn kroost zo snel mogelijk terugkeert.

Haya woonde de rechtszaak vandaag zelf bij, haar man niet. Volgens de BBC wordt haar leven bedreigd. In een gezamenlijke verklaring laten beide tenoren weten dat het geschil over de kinderen gaat en dus niet over hun huwelijk.

Daar waren de laatste tijd ook de nodige geruchten rond ontstaan. Volgens Britse media had haar bodyguard immers een bom gelegd onder haar relatie. De 36-jarige ex-militair Russell Flowers had haar de afgelopen jaren telkens vergezeld in Groot-Brittannië en tijdens internationale reizen. Die vermeende romance is echter op geen enkele manier bevestigd.

Liefdadigheidswerk

Bin Rashid reageerde naar verluidt woest op het plotselinge vertrek van Haya, de dochter van wijlen koning Hoessein van Jordanië. Maar veel lijkt hij niet te kunnen doen, anders zou de goede relatie tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië wel eens onder druk kunnen komen te staan.

Bin Rashid is immers niet alleen machthebber van het emiraat Dubai, hij speelt ook in de Verenigde Arabische Emiraten een voorname rol als minister-president en vicepresident. Haya wordt in haar vaderland dan weer op handen gedragen dankzij al het vrijwilligerswerk dat ze doet. Jordanië tegen de borst stuiten is dus geen goed idee. Zeker niet omdat er circa 200.000 Jordaniërs in de Emiraten werken, zij zijn als arbeidskracht hard nodig.

Volgens Jordaanse media zal de sjeik de zaak met Haya niet tot op het bot betwisten. Bij een scheiding zou de regeling immers nog duurder kunnen uitvallen. Bin Rahid (geschat vermogen: vier miljard euro) beloofde fors te gaan investeren in Jordanië toen hij met Haya trouwde, Die belofte (een soort bruidsschat) is hij slechts voor een klein deel nagekomen. Haya is overigens niet naar Jordanië teruggekeerd om haar broer (de huidige koning) niet in verlegenheid te brengen.