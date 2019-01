Gevluchte Noord-Koreaanse diplomaat in Italië plots “verdwenen” lva kg

03 januari 2019

05u02

Bron: Belga 2 De hoogste Noord-Koreaanse diplomaat in Italië heeft asiel aangevraagd in een westers land. Dat bericht de Zuid-Koreaanse krant JoongAng Ilbo. Later op de dag meldden de Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten dat de man is “verdwenen”. Ook het Italiaanse ministerie zou niet weten waar de diplomaat zich momenteel bevindt.

Jo Song Gil, ambassadeur ad interim van Noord-Korea in Italië, had asiel aangevraagd voor zichzelf en zijn familie. Hij deed dat in een niet nader genoemd westers land, zegt de Zuid-Koreaanse krant op basis van diplomatieke bronnen in Seoel. "Hij vroeg vorige maand asiel", aldus een van de bronnen in de krant. De zaak bezorgt de Italiaanse autoriteiten hoofdbrekens, klinkt het, maar ze "beschermen hem op een veilige plek".

Jo, die 48 jaar oud is, was op post sinds oktober 2017. Italië had toen gevraagd dat de Noord-Koreaanse ambassadeur Mun Jong-Nam, die nog niet volledig geaccrediteerd was, het land zou verlaten. Dat gebeurde uit protest tegen raketlanceringen en nucleaire tests van Pyongyang. "Jo staat bekend als de zoon, of schoonzoon, van een van de belangrijkste verantwoordelijken van het regime in Pyongyang", zei een anonieme expert aan JoongAng.

“Geen asielaanvraag”

Italië laat later op de dag weten dat het niet op de hoogte is van een asielaanvraag van een hoge Noord-Koreaanse diplomaat. Een bron dichtbij het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Rome van Pyongyang alleen een vraag gekregen heeft om de diplomaat te “vervangen”.



Het ministerie weet ook niet waar de diplomaat zich momenteel bevindt, luidt het. “Zijn vervanger is al in Rome aangekomen”, aldus de bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overlopen

De meest Noord-Koreaanse diplomaten moeten doorgaans familieleden achterlaten in hun land, dikwijls hun kinderen, om hen te ontmoedigen om over te lopen. Jo daarentegen kwam in mei 2015 aan in Rome met vrouw en kinderen. Dat voedt het vermoeden dat hij van een geprivilegieerde familie afkomstig is, schrijft de krant. De exacte motivatie voor zijn overlopen is niet bekend.



In 2016 liep ook al de op een na hoogste diplomaat in rang van de Noord-Koreaanse ambassade in Groot-Brittannië over, Thae Yong-Ho. Hij zei toen dat het hem erom te doen was zijn familie een betere toekomst te geven.