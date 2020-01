Gevluchte automagnaat nam kogeltrein naar luchthaven Osaka. En dan verstopt in koffer het vliegtuig op? ADN

06 januari 2020

11u47

Bron: Belga, ANP 0 Er zijn vandaag nieuwe details bekend geraakt over de opzienbarende vlucht van de gevallen automagnaat Carlos Ghosn uit Japan naar Libanon. Volgens Japanse media blijkt uit videobeelden dat Ghosn op 29 december om 14.30 uur zijn woning in Tokio te voet heeft verlaten en naar een hotel in de Japanse hoofdstad wandelde. Van daaruit nam hij, in het gezelschap van twee onbekenden, de kogeltrein naar Osaka.

Het gezelschap kwam daar na de rit op de hogesnelheidstrein ‘s avond aan. Met een taxi trokken de drie vervolgens naar een hotel in de buurt van de internationale luchthaven Kansai. Ghosn is vanaf dan niet meer te zien op camerabeelden, maar zijn twee handlangers verlieten het hotel omstreeks 22.30 uur wel met grote koffers. Volgens Japanse media gaan de onderzoekers er van uit dat de autobons zich in één van die koffers verstopt had.

Het gaat om koffers van het type waarmee ook concertmateriaal wordt vervoerd. Die koffers worden ook gecontroleerd op de luchthaven, maar minder strikt dan de controle waaraan passagiers zijn onderworpen. Omdat het om een privévlucht ging, moet de bagage daarvan niet verplicht worden gescand. Zeker is dat Ghosn van Japan naar Turkije is gevlogen en van daar met een privévliegtuig naar Libanon. De Japanse autoriteiten proberen nu de identiteit van de twee personen die Ghosn hebben bijgestaan, te achterhalen.

De oud-topman van Renault en Nissan wordt in Japan beschuldigd van miljoenenfraude. Hij zat ruim een jaar vast in een cel in Tokio, maar de afgelopen maanden mocht hij zijn rechtszaak in huisarrest afwachten onder strenge voorwaarden. Maar vorige week dook hij opeens op in Beiroet - Ghosn heeft onder meer de Libanese nationaliteit. Hij zegt Japan te hebben verlaten omdat hij daar geen kans had om zich fatsoenlijk te verdedigen tegen de aanklachten. Japan bevestigde vandaag dat het formeel zijn uitlevering heeft gevraagd. Via Interpol werd al een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.