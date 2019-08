Gevechtsvliegtuig stort neer nabij Death Valley: 7 bezoekers gewond kv

01 augustus 2019

05u18

Bron: Belga 0 Zeven bezoekers van het nationaal park Death Valley in de Amerikaanse staat Californië zijn gewond geraakt nadat het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F/A-18E Super Hornet er gisterochtend lokale tijd neerstortte. Het is onduidelijk wat er met de piloot is gebeurd.

De crash vond plaats in de buurt van de Star Wars Canyon, niet ver van het Naval Air Weapons Station China Lake.

"We zijn de zaak nog steeds aan het onderzoeken", verklaarde luitenant commandant Lydia Bock. Het leger zette een zoek- en reddingsactie op.



Het is niet gebruikelijk dat militaire vliegtuigen over nationale parken vliegen, maar dat gebeurt wel boven Death Valley. "Het is een van onze belangrijke attracties", verklaart Patrick Taylor van het nationale park. Sinds de jaren 30 gebruikt het leger de locatie voor trainingen.

Het is nog onduidelijk of de gewonden in het park daar waren om vliegtuigen te spotten. In de buurt waar de crash plaatsvond, bevindt zich ook een parking en een toilet. "Heel wat bezoekers stoppen daar", aldus Taylor.