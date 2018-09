Gevechten in Libische hoofdstad Tripoli nemen eindelijk af volgens ooggetuigen AW

03 september 2018

19u34

Bron: Belga 0 De gevechten in het zuiden van de Libische hoofdstad Tripoli zijn sinds gisterenavond afgenomen, zo vertelden ooggetuigen, na een week van geweld tussen rivaliserende milities waarbij tientallen mensen zijn omgekomen en gewond geraakt.

In de ochtend kwam een antiterreurtroepenmacht uit de stad Misrata aan op de luchthaven en basis Mitiga, in het oosten van Tripoli. De troepen moeten een bestand handhaven en de gevechten beëindigen.

Sinds vorige maandag was Tripoli het decor van dodelijke gevechten tussen rivaliserende milities, die vochten om de controle over vitale gebieden in het land. Bij de gevechten kwamen minstens 47 mensen om het leven en raakten 129 anderen gewond, aldus functionarissen van het ministerie van Gezondheid. In de Libische hoofdstad Tripoli is gisteren nog de noodtoestand uitgeroepen vanwege het geweld.

Al zeven jaar chaos

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi in 2011 heerst chaos in Libië. De internationaal erkende regering in Tripoli heeft nauwelijks invloed buiten de hoofdstad. Ze concurreert met een regering in het oosten van het land. Beide worden ondersteund door zwaarbewapende milities, die nog altijd strijd voeren om de controle over belangrijke regio's in het land.