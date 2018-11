Gevechten in Centraal-Afrikaanse Republiek : 10.000 mensen vluchten naar ziekenhuis AV

01 november 2018

15u25

Bron: Belga 2 "Ruim 10.000 mensen" hebben in Batangafo, in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek, door gevechten tussen gewapende groepen hun toevlucht gezocht tot het ziekenhuis van de stad. Bij het geweld zouden drie kampen, talrijke huizen en de centrale markt in brand zijn gestoken.

Artsen Zonder Grenzen deelde mee dat ruim 10.000 mensen tijdens de gevechten hun toevlucht zochten tot het ziekenhuis dat door de ngo wordt ondersteund. Honderden anderen zouden volgens AZG naar de brousse zijn gevlucht. Eén persoon stierf in het ziekenhuis aan brandwonden en twintig gewonden werden door Artsen Zonder Grenzen verzorgd, "van wie er tien een spoedoperatie moesten ondergaan". De ngo benadrukte dat bij het nieuwe geweld “drie kampen voor ontheemden, talrijke huizen en de centrale markt in brand gestoken werden”.

Het is onduidelijk welke gewapende groepen strijd leverden in Batangafo. Het land, dat rijk is aan diamant, goud en uranium, staat vrijwel volledig onder controle van gewapende groepen. Die komen regelmatig in botsing met elkaar.

Humanitaire toestand

"De humanitaire toestand in deze regio wordt steeds zorgwekkender na maanden van relatieve rust, en deze jongste oplaaiing van geweld dreigt de ontheemde gemeenschappen, die tekort aan voedsel, onderdak en andere basisgoederen hebben, verder te verzwakken", aldus Omar Ahmed Abenza, het hoofd van de Artsen Zonder Grenzen-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek.