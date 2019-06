Gevangenisstraf en €20.000 boete voor grap met dakloze

03 juni 2019

Bron: The independent

Een zwerver die nietsvermoedend een oreo gevuld met tandpasta at. Met die grap haalde de Spaanse Youtuber ReSet in 2017 veel views. 2 jaar later is hij veroordeeld tot 15 maanden gevangenis en €20.000 boete.