Gevangenisopstand in Rio de Janeiro: gevangenen gijzelen bewakers IB

19 februari 2018

02u00

Bron: Belga 0 Gedetineerden in een zwaar overbevolkte Milton Dias Moreira gevangenis in het Braziliaanse Rio de Janeiro zijn in opstand gekomen en houden er een onbekend aantal bewakers en personeelsleden gegijzeld.

De oproerpolitie heeft het gebouw omsingeld, maar in de gevangenis hebben de gevangenen zondagavond nog altijd de zaak in handen. Het is onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen, meldt de regionale overheid.

Overvol

In de gevangenis zitten naar schatting 2000 gedetineerden. Volgens officiële gegevens biedt de inrichting plaats aan 900 gevangenen. Het incident is de zoveelste in een reeks van gevangenisopstanden. De Braziliaanse huizen van bewaring zitten overvol.

Gewelddadige misdaad

Rio wordt geplaagd door een golf van gewelddadige misdaad. De slepende economische recessie heeft onder meer de politie uitgehold door gebrek aan investeringen. President Michel Temer stelde vrijdag voor een generaal aan het hoofd van de veiligheid in de deelstaat te plaatsen. Hij moet met zijn manschappen gedurende 2018 de stad veiliger maken. Het parlement moet nog instemmen met de maatregel.