Gevangenisdirecteur overgeplaatst en 2 bewakers geschorst na dood Jeffrey Epstein: “Bewakers vervalsten rapporten” KVDS AW

13 augustus 2019

22u57

Bron: Belga, NY Post, ANP 2 Buitenland De directeur van de federale gevangenis in Manhattan waar miljardair Jeffrey Epstein (66) dood werd teruggevonden, wordt tijdelijk overgeplaatst. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Naast de directeur van de gevangenis worden ook twee medewerkers voorlopig geschorst. Zij hebben mogelijk rapporten vervalst waarin staat ze Epstein in zijn cel controleerden.

Het gaat om de twee bewakers die in de nacht van vrijdag op zaterdag de opdracht kregen om Epstein in de gaten te houden. Volgens The New York Times waren de twee bewakers in slaap gevallen. In plaats van elke 30 minuten de gedetineerde te controleren zoals voorgeschreven, vielen de twee beambten in slaap en hadden ze zijn toestand al ongeveer drie uur niet gecontroleerd, aldus de krant, die zich baseert op bronnen bij het onderzoek en gevangenismedewerkers.



Meerdere bronnen vertelden CBS News dat de celgenoot van Epstein in het Metropolitan Correctional Center in New York afgelopen vrijdag op borgtocht vrijkwam, waardoor Epstein de dag voor zijn dood alleen in zijn cel bleef. Een andere bron die bekend is met het onderzoek zei dat Epstein een tot twee uur voordat hij werd gevonden, dood was.



Een vertegenwoordiger voor personeel van het detentiecentrum zei dat de werkomstandigheden al bijna twee jaar lang ontoereikend zijn. Gevangenismedewerkers klagen over overwerk met werkweken van meer dan 60 uur en verplichte overuren.

“Ernstige onregelmatigheden”

De maatregelen tegen de drie blijven van kracht zo lang het onderzoek van de FBI en de inspecteur-generaal loopt, zegt woordvoerster Kerri Kupec van het ministerie. Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen nog "bijkomende maatregelen" getroffen worden, zo wordt ook meegedeeld.





Ministerie van Justitie William Barr had eerder al aangeklaagd dat er "ernstige onregelmatigheden" zouden hebben plaatsgevonden in de gevangenis. (lees hieronder verder)

Epstein, die ervan beschuldigd wordt tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt en ‘uitgeleend’ aan vrienden, werd zaterdagochtend dood aangetroffen in zijn cel. Alles wees op zelfmoord. De miljardair was eerder onder strenge bewaking geplaatst na een vermoedelijke zelfmoordpoging, maar die was opgeheven.

De brandweer van New York heeft intussen een onderzoek geopend naar wie het nieuws van de dood van Epstein zaterdagmorgen lekte op 4chan. De brandweer wilde zo uitsluiten dat het een van zijn eigen mensen was die dat deed. Alles wijst er immers op dat het iemand van de politie op de hulpverleners moet zijn geweest.

6 berichten

De bron postte in totaal 6 berichten op het internetforum, het eerste al om 8.16 uur. Dat was ongeveer 40 minuten voordat het nieuws bekend raakte. “Vraag me niet hoe ik het weet, maar Epstein stierf een uur geleden”, klonk het eerste bericht. Dat bevatte verder ook (onbevestigde) details over de hulp die werd verleend. Een ander bericht meldde dat Epstein naar een ziekenhuis in Lower Manhattan was gebracht en dat daar nog 20 minuten aan hem gewerkt was, voor hij dood was verklaard.

Volgens een officiële verklaring van de New Yorkse brandweer was het geen van zijn manschappen die het bericht lekte. Mocht het iemand van de spoeddienst van het ziekenhuis zijn geweest, riskeert die vervolgd te worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be