Gevangenisbrieven onthuld op honderdste geboortedag Nelson Mandela: "Op een dag ben ik weer thuis" bvb

18 juli 2018

12u42

Bron: Daily Mirror 2 Vandaag is het exact honderd jaar geleden, op 18 juli 1918, dat Nelson Mandela werd geboren. Later zou hij een inspiratie voor de wereld worden. Maar 27 jaar lang, tussen 1963 en 1990, werd hij als politiek gevangene opgesloten door het racistische apartheidsregime in Zuid-Afrika. Tijdens zijn gevangenschap schreef Mandela honderden brieven. Die zijn nu gebundeld in het boek ' The Prison Letters of Nelson Mandela'.

Hij schreef een groot aantal brieven aan dierbaren, landgenoten, gevangenisautoriteiten en overheidsfunctionarissen. Aanvankelijk mocht hij slechts om de zes maanden een brief schrijven en ontvangen. Nog later werden ze altijd gecensureerd.

Zijn epistels zijn nu samengebracht in een nieuw boek ‘The Prison Letters of Nelson Mandela’ ('De gevangenisbrieven van Nelson Mandela'). Deze korte fragmenten, die vaak aangrijpend en zeer persoonlijk zijn, geven een glimp van de man die uiteindelijk uit de gevangenis wandelde als een levende legende.

Overlijden Mandela's moeder

Op 26 september 1968 stierf Mandela's moeder Nosekeni. Hij mocht haar begrafenis niet bijwonen. Hij kon enkel maar brieven schrijven naar de personen die de begrafenis wel hadden bijgewoond. In die brieven betuigde hij zijn steun en dankbaarheid.

Op 14 oktober 1968 schreef Mandela een brief aan zijn neef Kaiser Matanzima. Die was op dat moment de Hoogste Minister van Transkei, een onafhankelijk land dat in 1994 herenigd werd met Zuid-Afrika.

"Ik heb mijn moeder voor het laatst gezien op 9 september vorig jaar. Na ons gesprek zag ik haar wandelen naar de boot die haar naar het vasteland zou brengen, en op de een of andere manier kwam het idee over me heen dat ik haar nooit meer in de ogen zou kijken.

Haar bezoekjes maakten me altijd blij en het nieuws van haar dood raakte me hard. Ik voelde me meteen eenzaam en leeg.

Maar mijn vrienden hier, wiens medeleven en genegenheid altijd een bron van kracht voor mij zijn geweest, hebben mijn verdriet helpen verlichten en mijn geest doen verhelderen."

Opsluiting Winnie Mandela

Aan Zenani en Zindzi Mandela, twee van zijn dochters, schrijf hij op 4 februari 1969 het volgende:

"Mijn lieverds,

Het doet me veel genoegen om te zien dat het goed gaat met al mijn kinderen. [...] Zindzi zegt dat ze droevig is omdat ik niet thuis ben en wil weten wanneer ik terugkom. Ik weet niet, mijn lievelingen, wanneer ik zal terugkeren. Maar ik ben er zeker van dat ik op een dag weer thuis zal zijn om tot het einde van mijn dagen in geluk samen met jullie te leven.

Met veel liefde en een miljoen kusjes. Veel liefs, Tata (vader, nvdr.)"

Op 2 april 1969 schreef hij een brief aan zijn vrouw Winnie Mandela

"Lieveling,

Ik was enorm verbaasd toen ik hoorde dat je jezelf zeer onwel voelde, omdat ik niet wist dat je vaker last had van tijdelijke bewusteloosheid.

Van alle talenten die je bezit, zijn moed en vastberadenheid degene die me het meeste aantrekken in je. [...] Elke seconde ben je in mijn gedachten. Lieveling, er zal niets met je gebeuren.

Een miljoen kussen en heel veel liefde."

Zelf zat Winnie Mandela vanaf mei 1969 voor achttien maanden in eenzame opsluiting in Pretoria Central Prison, veroordeeld wegens samenzwering tegen de apartheidsregering. Daar leed ze aan bloedarmoede, bronchitis en hartproblemen. In die periode wist het koppel niet wie voor de kinderen zorgde en in welke toestand ze leefden.

Op 23 juni 1969 schreef hij opnieuw een brief aan Zenani en Zindzi

"Mijn lieverds,

Opnieuw is onze geliefde mama gearresteerd en nu zitten zowel zij als ik in de gevangenis.

Mijn hart bloedt als ik aan haar denk. Ze zit misschien helemaal alleen in een of andere cel, zonder iets te lezen. Het kan maanden of zelfs jaren duren voordat jullie haar weer zien. [...]

Nu krijgen jullie geen verjaardags- of kerstfeestjes, geen cadeautjes of nieuwe jurken, geen schoenen of speelgoed. [...]

Maken jullie zich geen zorgen, mijn lievelingen, we hebben veel vrienden; zij zorgen voor jullie en op een dag keren mama en papa terug. Dan zullen we vreedzaam en gelukkig leven, zoals alle normale gezinnen doen.

Met heel veel liefde en een miljoen kussen. Veel liefs, papa"

Boodschappen van solidariteit

Nelson Mandela schreef niet alleen brieven aan zijn familie. Zo schreef hij op 10 mei 1989 ook een brief aan Mike Tyson, de Amerikaanse bokskampioen.

"Geachte kampioen,

Het deed mij en mijn familie veel genoegen te vernemen dat de Central State University u een eredoctoraat heeft toegekend. We moeten u ook bedanken voor de bokshandschoenen die u hebt gestuurd ter gelegenheid van mijn 70ste verjaardag.

Het zijn deze boodschappen van solidariteit die mij en tal van anderen in staat hebben gesteld om in deze moeilijke tijden zo sterk en hoopvol te blijven.

Met vriendelijke groet"

10.052 dagen

Op 11 februari 1990 kwam Nelson Mandela vrij na 27 jaar gevangenschap. Hij zat exact 10.052 dagen achter de tralies. Hij werd opgesloten als 44-jarige vader van vijf en verliet de gevangenis als een 71-jarige grootvader. In 1993 kreeg hij samen met president F.W. de Klerk de Nobelprijs voor de Vrede en in 1994 werd hij verkozen tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.

Op 5 december 2013 stierf Mandela op 95-jarige leeftijd.